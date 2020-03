Od tygodnia w mediach społecznościowych polskich gwiazd i celebrytów pojawiają się apele o to, by zostać w domu. Z czasem celebryci zaczęli prześcigać się w pomysłach na to, jak zatrzymać swoich fanów w ich własnych czterech ścianach. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula wpadli na pomysł serialu, którego bohaterowie próbują radzić sobie z sytuacją kwarantanny.

W opisie serialu czytamy:

Bohaterami #ZostańWdomu są Agata i Jacek, sąsiedzi z apartamentowca w Warszawie. Do tej pory, nawet nie znali swoich imion. Mijali się w windzie, na parkingu. Teraz starają się odnaleźć w nowej sytuacji – gdzie z dnia na dzień koronawirus przewrócił ich życie o 180 stopni. Mają te same obawy, co wszyscy. Stresują się brakiem pracy, kasy – przyszłością. Ich przyjaźń zaczyna się i przebiega w rytmie domowego odcięcia czyli online. Razem z Agatą i Jackiem poznajemy ich znajomych, rodzinę. Na naszych oczach początkowo obcy sobie ludzie stają się dla siebie wsparciem – bo razem zawsze raźniej. Pokazujemy, że nie musimy być sami – ekrany tabletów, laptopów, komórek są naszym oknem na innych i na świat.

W pierwszym odcinku w rolę siostry Agaty granej przez Martę Żmudę-Trzebiatowską wcieliła się Małgorzata Kożuchowska.

Serial "#Zostańwdomu" to nie jedyna celebrycka inicjatywa w dobie epidemii koronawirusa. Urszula zorganizowała dla swoich fanów koncert w Internecie, a Agata Młynarska rozpoczęła na Instagramie cykl wspomnień o swoim tacie Wojciechu Młynarskim.W najbliższym czasie podobnych akcji z pewnością będzie jeszcze więcej.