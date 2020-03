Mimo kwarantanny, Marta Manowska nie zrezygnowała z nagrań do swojego najnowszego programu "8 wspaniałych". Prezenterka nagrywa tak zwane offy z własnego domu:

Tak pracujemy w tych niełatwych czasach. Dziękuję @tu_mlodosc @visionhouseproduction za dowiezienie sprzętu. Dzięki niemu będę mogła nagrać offy do „8 wspaniałych”

Wczoraj ze wzruszeniem przeczytałam post @aigorek o premierze i promocji płyty „Chrust”, na która wszyscy tak czekamy.

I pomyślałam, że to w ogóle czasy „Miałem...”

W dalszej części swojego wpisu Manowska zdradziła, że miał to być dla niej bardzo pracowity rok, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała wiele z tych planów:

Dla mnie to też miał być najszybszy rok w życiu. Dlatego cały styczeń siedziałam w Azji, żeby nabrać sił

Cały luty nagrywać program „8 wspaniałych”

Cały marzec pilot - nowe otwarcie 7 sezonu @rolnikszukazonytvp i piękny, puentujący, wielkanocny odcinek @sanatorium_milosci_tvp

Nad morzem odwołano nas ze zdjęć. Nie powstał. Ale wiem, że powstanie. Będzie w maju, latem, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności

Miałam nagrać święta - piękne rozmowy z ważnymi osobami

Od kwietnia miałam... nagrywać nowy, bardzo ważny program

A od maja tez nowy duży, i dowcipny program

A od czerwca do sierpnia miałam przemierzać Polskę i odwiedzać bohaterów @rolnikszukazonytvp i @thevoiceseniortvp

A we wrześniu nagrywać 3 sezon @sanatorium_milosci_tvp

Taki to miał być rok

Prezenterka zachowuje jednak pogodę ducha i wierzy, że zrealizuje wszystkie projekty, tylko w innym terminie:

Ale wierzę, ze wszystkie te projekty powstaną

W swoim czasie

Dbajcie o siebie!

#siedzęwdomu

Po mojemu

#siedźnarzyci

Ps. Patrzę na to zdjęcie i nie mogę uwierzyć. Podobnie jak jeszcze niedawno trudno byłoby mi uwierzyć w wiadomość. Nie mogę pojechać do studia, bo jestem na 2 tygodniowej kwarantannie.