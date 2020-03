Od soboty polskie władze wprowadziły przymusową dwutygodniową kwarantannę dla wszystkich Polaków wracających zza granicy. Procedura ta ma na celu wyeliminowanie przypadków przenoszenia koronawirusa. Jedną z osób, która musi zastosować się do nowych przepisów jest prezenter Telewizji Polskiej Tomasz Wolny.

Prowadzący "Pytanie na śniadanie" o swojej kwarantannie napisał na Instagramie:

Drodzy!

Dzięki za ocean dobrych słów♥️ i od razu uspokajam - wszystko jest w porządku💪🏼💪🏼👍🏼 #Kwarantanna to teraz standardowa procedura i rzeczywistość kilkudziesięciu tysięcy osób wracających od soboty do Polski🇵🇱 Czysta profilaktyka i o mnie nie ma się co tu martwić #niematematu 🙋🏻‍♂️ Dziś trzeba się szczególnie troszczyć o nasze Babcie, Dziadków, Rodziców, Sąsiadów w sile wieku i seniorów wokół nas♥️ Wszyscy przystępujemy do egzaminu. Jako państwo, jako społeczeństwo, jako ludzie.

Wolny skorzystał także z okazji, by zaapelować do widzów i swoich fanów o rozsądek w tym trudnym okresie:

Zagrożenie jest śmiertelnie poważnie, więc proszę Cię, jeśli możesz to nie szarżuj, pracuj zdalnie, nie kolęduj po marketach, nie bagatelizuj apeli służb tylko po prostu #zostańwdomu ❌ To jedyny, znany lek na #COVID-19



MusiMY zrobić wszystko by spowolnić tempo nowych zarażeń. To kluczowe dwa tygodnie. Wykorzystajmy je na przykład na nadrobienie wiosennych porządków, rodzinnych relacji, zaległych lektur, formy fizycznej, duchowej, wszystkiego na co zazwyczaj brakuje czasu. Można nadać tym dniom szczególny sens

🏋🏻📖🧹🙏🏻 Świat jaki znamy odchodzi w zapomnienie na co najmniej kilka najbliższych miesięcy i niestety wszystko wskazuje na to, że to co najtrudniejsze w naszym kraju w związku z #koronawirus - wciąż przed nami... Dbajmy o tych najbardziej zagrożonych, wspierajmy tych na pierwszej linii frontu, bądźmy razem w działaniu, w modlitwie, każdy w tym co potrafi najlepiej.



Tylko tak, pokonany to tałatajstwo.

A pokonaMY! 💪🏼💪🏼👊🏼 Zawsze w stronę słońca☀️ W @pytanienasniadanie i @panorama_tvp2 widzimy się z końcem marca, a wcześniej w dziennikarskich łączeniach online. Nawet nie będzie szansy się za sobą stęsknić😎



PS. Kącik gimnastyczny dzieci przejęty do odwołania - forma w górę 🥋🤙🏼😉 #zostańwdomu

Jeden z komentarzy pod postem Tomasza Wolnego zamieściła jego ekranowa partnerka, Marcelina Zawadzka:

omciu niebawem się widzimy! Na chwile obecną to musi być Skype... wiec do jutra 🙃😉🦾🚀