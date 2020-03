Tuż przed weekendem stacja Polsat poinformowała, że na kilka miesięcy zawiesza produkcję "Tańca z gwiazdami".

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu oraz osób przy nim pracujących, Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu programu na tym etapie do jesieni. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj oczywiście nikt nie odpada i - jeżeli zgodzicie się - to w tym samym składzie zapraszamy Was wszystkich do jesiennej edycji - przekazał Krzysztof Ibisz w trakcie ostatniego odcinka show

Dwa dni później podobną decyzję podjęto w kwestii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "The Four. Bitwa o sławę". Swoich produkcji rozrywkowych na razie nie zawiesiła zaś Telewizja Polska

Wstrzymanie emisji może niebawem przytrafić się także popularnym serialom, bowiem, jak poinformowała wytwórnia ATM, odpowiedzialna za takie tytuły, jak Ojciec Mateusz, Dziewczyny ze Lwowa, Echo serca, Pierwsza Miłość i Świat według Kiepskich, ona również zawiesza swoje produkcje:

W związku z pandemią koronawirusa obserwuje się narastające zakłócenia utrudniające lub uniemożliwiające bieżącą realizację zdjęć w niemal wszystkich produkcjach. Dlatego też decyzją nadawców lub własną postanowiliśmy zawiesić realizację wszystkich zdjęć do 22 marca – cytuje oświadczenie ATM Grupy serwis WirtualneMedia.pl.

Jak dowiedział się zaś "Fakt", zawieszone zostają także zdjęcia do kolejnych odcinków "Klanu" i "Komisarza Aleksa"