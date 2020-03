Kuba Wojewódzki postanowił dołączyć do grona gwiazd, które apelują do swoich fanów, by potraktowali poważnie zagrożenie koronawirusem i zostali w domu. By zwiększyć zasięg swojego komunikatu dziennikarz posłużył się własną gołą pupą.

Na swoim profilu na Instagramie Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie z czasów młodości, na którym zaprezentował swoje nagie pośladki w pełnej krasie. Reklama Podobno goła dupa zwiększa zasięgi🥴🍑😷

Żarty się skończyły ~ Czas na trzy trudne w Polsce słowa. Odpowiedzialność Mądrość Wspólnota. Zostań w domu. Przeżyjmy to Razem🙌💪✌️ 📸#chałupy #1985 W ostatnich dniach polskie gwiazdy masowo zamieszczają w swoich mediach społecznościowych apele do fanów o to, by izolowali się we własnych domach. Ogromną popularnością w sieci cieszy się zaś hasztag #zostańwdomu