O swojej decyzji piosenkarka poinformowała na Instagramie. Natalia ma nadzieję, że nabożeństwo uda się odprawić w czerwcu, przy okazji urodzin Anny Jantar:

14 marca miała odbyć się Msza św. w parafii św. Marii Magdaleny na warszawskim Wawrzyszewie, którą miał poprowadzić ksiądz profesor Andrzej Witko a koncelebrować mieli zaprzyjaźnieni księża a zarazem wielbiciele mamy. Dziś chciałam to ogłosić oficjalnie, bo choć uroczystości mają charakter prywatny, pomyślałam, że fani mojej mamy chętnie oddadzą wspólny hołd Annie Jantar. Ze względu na bezpieczeństwo, kierując się zdrowym rozsądkiem, Msza jest odwołana. Postaram się cały pomysł przenieść na czerwiec, w którym będziemy świętować 70 rocznicę urodzin mojej mamy.

Kukulska zaprosiła zarówno swoich, jak i mamy fanów do oglądania programu "Pytanie na śniadanie", w którym będzie opowiadać o Annie Jantar:

Jednak tego dnia spotkam się z Wami inaczej. Podzielę się wspomnieniami o mamie w Pytaniu na Śniadanie (godz. 10:20) a potem w programie Lajk! Mateusza Szymkowiaka (godz. 19.30)! Niedawno udzieliłam też kilku osobistych wywiadów, w których opowiadam o mamie - m.in. do Viva.pl i Onetu. Ich publikacja zapewne wkrótce. Zresztą nie o wszystkich artykułach, programach i audycjach wiem… bądźcie czujni.

Kilka godzin później Natalia Kukulska opublikowała zdjęcie, na którym wraz z mężem i córeczką wybiera się na spacer do lasu. Wielu internautów skrytykowało piosenkarkę za zachęcanie fanów do wychodzenia z domu, podczas gdy w najbliższych dniach wszyscy powinni zostać we własnych czterech ścianach.

Nie propagujcie spacerów teraz:( to nie ten czas. I to nie jest panika tylko rozsądek - napisała jedna z fanek, a inna dodała:Ludzie nie wybieracie mniejszego zła tylko siedź cie w domach i nie roprzestzeniqjcie wirusa bardziej bo skończymy jak włosi tak ciężko to zleuzmiec #zostanwdomu

Natalia nie dała się jednak wciągnąć w dyskusję i nie odpowiedziała na krytyczne głosy fanów.