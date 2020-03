Walcząc z epidemią koronawirusa polski rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, zamknięciu kin, teatrów, instytucji kultury, a także szkół i przedszkoli. Zdaniem Dody jednak, politycy przeoczyli pewną istotną kwestię:

Jak jest wszystko zamykane, to powinno być wszystko zamykane. To kompletnie mija się z celem. Zwłaszcza kluby powinny być zamknięte, gdzie wszyscy tańczą blisko siebie, plują sobie do drinków, drą te.. buzie w trakcie głośnej muzyki, więc te wszystkie kropelki wędrują. Łatwiej się zarazić niż w kinie, gdzie sala jest tylko w połowie pełna - złości się gwiazda na swoim Instagramie

Doda do dyskusji na ten temat zaprosiła także swoich fanów. Ci przyznali artystce rację i przywołali kilka innych miejsc, które powinny zostać objęte restrykcjami:

Galerie handlowe powinny być zamknięte, cała młodzież która ma wolne od szkoły właśnie pójdzie do gaelrii przesiadywać

Przede wszystkim KOSCIOŁY ‼️