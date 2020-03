Eksperci apelują do społeczeństwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności, a przede wszystkim, o jak najczęstsze mycie rąk. Ważnym przy tym jest to, by poświęcić na tę czynność odpowiednią ilość czasu, czyli ok 30 sekund.

I tu z odsieczą przyszła Beata Kozidrak. Piosenkarka pokazała na swoim Instagramie instrukcję, która zawisła prawdopodobnie w jednej z publicznych toalet:

Jak policzyć 30 sekund mycia rąk? Zaśpiewaj w myślach dwa razy: "Jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz. Jesteś żaglem, szalonym wiatrem. Twoja siła to skarb

Następnie Kozidrak pokazała, jak sama myje ręce śpiewając swój hit. Do Polaków zaapelowała zaś:

Tylko higiena nas uratuje! 😜🖐 Uwielbiam Was za kreatywność. Teraz ja czekam na Wasze filmy. Wybierajcie piosenki z mojego repertuaru do woli 🤪 Oznaczcie tylko hashtagiem #30SekundDlaZdrowia

Fani pochwalili piosenkarkę za praktyczną poradę i docenili jej inwencję. Nie obyło się jednak bez słów krytyki. Jedna z internautek zarzuciła gwieździe marnowanie wody:

Pani Beato, inicjatywa z myciem rąk świetna ale na Boga, czemu ta woda się musi lać? Delfiny płaczą a my marnujemy wodę, to dosłownie sekunda dla nas a zmniejszy marnowanie wody..