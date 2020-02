Początkowo wydawało się, że Maryla i Andrzej rozstaną się w zgodzie. Dużyński zapowiadał w mediach, że nie zostawi żony bez wsparcia finansowego, ona zaś, mimo decyzji o rozstaniu wypowiadała się o mężu w ciepłych słowach.

Reklama

Niestety im dłużej przeciągały się formalności, tym trudniejsze stawały się relacje pary. Kulminacją był moment, w którym Dużyński postanowił odholować Rodowicz samochód, gdy piosenkarka była na lekcji tenisa. W odwecie Maryla udzieliła kilku wywiadów, w których wygarnęła mężowi, że to przez jego romans z sekretarką, rozpadło się ich małżeństwo.

Obecnie miedzy małżonkami panują bardzo napięte stosunki, dlatego z odsieczą artystce postanowił przyjść jej były narzeczony, František Janeček. Czeski producent muzyczny, z którym polska gwiazda była związana w latach 70. chciał ponoć mediować między nią i jej mężem:

Dzwonił do mnie niedawno i poprosił, żebym mu dała numer telefonu do mojego męża. Pytam: "A po co?". A on: "Porozmawiam z nim, powiem mu, żeby poszedł na ugodę, bo nawet w Czechach prasa pisze o waszym rozwodzie. Po co macie się ciągać po sądach..

Janeček powiedział ponoć Rodowicz, że powinna zrobić wszystko, by zakończyć ten medialny spór z mężem.