Koroniewska wraz z mężem i córkami przebywa obecnie na Wyspach Kanaryjskich. W swoich mediach społecznościowych publikuje sporo zdjęć z wakacji, a na wielu z nich prezentuje się w bardzo naturalnej odsłonie. Większość fanów jest zachwycona tym, jak dziewczęco wygląda aktorka, która w tym roku skończy 42 lata.

Jedna z internautek jednak uznała, że gdyby Joanna bardziej o sobie dbała, mogłaby mieć mniej zmarszczek. Koroniewska do tej uwagi odniosła się w ostatnim poście:

Zmarszczkowe LOVE. 😂😂💙 Ja tam swoje lubię. Może nie kocham, ale z pewnością szanuję. 😜🤫🤔 Parę chwil temu pewna Pani napisała, że nie dbam o siebie bo je mam. 🤷‍♀️🤦‍♀️ Nic bardziej mylnego. Dbam. Jak najbardziej. Tylko nie o tymczasowy efekt końcowy a o wiele więcej. To tak samo jak rozmowa o dietach cud. Trzeba zacząć myśleć o tym żeby jeść zdrowo a nie jedynie o diecie na chwilę. I tak jest ze wszystkim. Krótkotrwały efekt zawsze będzie mniej skuteczny. A rozmowa o tym co dla każdej z nas jest najlepsze pozostawiam już Waszej ocenie . I mamy prawo mieć w tej kwestii inne poglądy. Co nie znaczy, że musimy się obrażać.

Zarówno aktorka, jak i jej mąż, Maciej Dowbor prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o dietę i aktywność fizyczną. Trudno więc zarzucić Joannie Koroniewskiej, że o siebie nie dba.