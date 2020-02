Zdjęcia oraz relacja z uroczystości, która odbyła się w Londynie publikuje "Fakt". Ilona i Paul powiedzieli sobie "tak" przed brytyjskim urzędnikiem, a następnie świętowali w hotelowej restauracji. Parze w tym dniu towarzyszyło ok 30 osób, w tym rodzina, przyjaciele oraz dziennikarz "Faktu".

Ilona Felicjańska i Paul Montana to jeden z najbardziej burzliwych związków w polskim show biznesie. W historii tej pary sielanka przeplata się z dramatami, które często wypływają na światło dziennie. Kilka miesięcy temu Felicjańska opublikowała na swoim Facebooku dramatyczny post, w którym napisała, że została pobita i uwięziona we własnym domu. Kiedy przyjaciele zaczęli się poważnie niepokoić, modelka usunęła swój wpis a później udawała, że nic się nie stało. Pod koniec ubiegłego roku zaś Ilona i Paul trafili do aresztu na Florydzie po tym, jak wszczęli małżeńską awanturę w jednym z hoteli. Policję wezwał na miejsce sam Montana, wyznając, że żona go pogryzła.

Kiedy po kilku dniach oboje opuścili areszt, Ilona zaczęła publikować posty, w których zapewniała, że jej miłość do Paula jest jeszcze silniejsza. To jednak nie koniec dramatów, bowiem dwa tygodnie temu Montana na swoim profilu na Facebooku zamieścił w relacji zdjęcie Ilony zrobione w bardzo intymnej sytuacji. Fotografia po 15 minutach została usunięta, ale Paul powinien wiedzieć, że w sieci nic nie ginie.

Mimo tych wszystkich historii, Ilona i Paul postanowili zalegalizować swój związek i modelka właśnie oficjalnie stała się panią Montana. Gratulujmy.