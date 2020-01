Państwo Montana od pewnego czasu przebywają na Florydzie, gdzie dwa tygodnie temu zostali aresztowani. Policja wezwana po małżeńskiej awanturze postawiła obojgu zarzut "naruszenia nietykalności cielesnej". Rozprawa została zaplanowana na 9 stycznia, tymczasem Ilona i Paul w oczekiwaniu na ten ważny dzień postanowili należycie uczcić rocznicę znajomości.

W swoich mediach społecznościowych zamieścili zdjęcia z uroczystej rocznicowej kolacji. Ilona Felicjańska pokusiła się dodatkowo o małe podsumowanie swojego związku:

3lata temu idąc na spotkanie z Tobą @paulmontana.life moje serce wiedziało, że to Ty. Dziękuje Ci, że mogę przy Tobie poznawać siebie i przeglądać w Twoich oczach. A jestem w nich piękna i wyjątkowa. To były cudowne choć czasem niełatwe dni. Wyprowadzaliśmy wspólnie na spacer nasze „demony” aby je oswoić i się ich pozbyć.. Bo miłość nasza jest na dobre i na złe, bo jest po to abyśmy stawali się lepsi każdego dnia dla siebie i innych. Wzrastali obok siebie. Dziękuje że chcesz uczyc się przy mnie tej miłości, która jest jak wspaniały prezent z którym nie wiemy co zrobić, aby go nie zniszczyć. Bo zraniono nas wielokrotnie, bo nikt nam nie powiedział jak... Uczmy się zatem tego każdego kolejnego dnia naszego życia aby nasz DOM był oazą nie tylko dla nas. A nasza wiedza, co zrobić z ta miłością pomagała innym, którzy jak my szukają podpowiedzi. Bardzo Cię kocham

Paul Montana najwyraźniej nie ma żonie za złe, że dwa tygodnie temu dotkliwie go pogryzła, bowiem zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: Wciąż jesteś tą jedyną