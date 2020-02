Na swoim Instagramie Kożuchowska zamieściła wideo, na którym po raz ostatni wchodzi na plan "Rodzinka.pl", żegnając się z widzami. Wyraźnie wzruszona aktorka przechadza się po kolejnych pokojach domu Boskich dziękując widzom za blisko 10 wspólnych lat.

Reklama

Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe. TVP poinformowała aktorów i ekipe o zakończeniu projektu pt. „Rodzinka.pl” @rodzinkapl_official

Czas więc się pożegnać! Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Polubiliście nas, identyfikowaliście się z odgrywanymi przez nas postaciami i sytuacjami. Chciałabym Wam podziękować za to że z nami byliście i chcieliście nas oglądać! Za pozytywne słowa, za wszystkie miłe i ciepłe reakcje, z którymi spotykaliśmy się przez cały ten okres, w kraju i za granicą. Wszyscy odczuwaliśmy bijącą od Was serdeczność i pozytywne emocje! To nas napędzało i motywowało do kolejnych sezonów. @rodzinkapl_official tę znaną z ekranu, tworzyła rodzinka z planu zdjęciowego. Znaliśmy się prywatnie, chodziliśmy do siebie na śluby, chrzciny, pogrzeby, bo wspieraliśmy się również w trudnych chwilach. Tworzyliśmy super team co mam nadzieję, było to widać na ekranach telewizorów. Wierzę, że jeszcze długo pozostaniemy w Waszej pamięci, że Rodzinka.pl będzie żyła swoim własnym życiem (widziałam ostatnio kilka odgrywanych przez Was na TikToku haha!). To był super czas, za który jeszcze raz z całego serca dziękuję! Czas na nowe projekty, już nie tylko na ekranach telewizorów i kin!

DZIĘKUJE!

Serial "Rodzinka.pl" zadebiutował w TVP w marcu 2011 roku. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak Tomasz Karolak, Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza czy Jacek Braciak. Produkcja wylansowała także młodziutkich aktorów, w tym Macieja Musiała, Adama Zdrójkowskiego, Mateusza Pawłowskiego, Wiktorię Gąsiewską, czy Julię Wieniawę.