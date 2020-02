Materiał, który wyemitowano w niedzielnym wydaniu "Wiadomości" przedstawił Kingę Rusin jako jedną z twarzy pseudoelity, która gardzi Polakami i przynosi nam wstyd za granicą. Dziennikarka odniosła się do tego w długim poście na Instagramie, gdzie wyliczyła autorom reportażu przekłamania i manipulacje oraz zapowiedziała skierowanie sprawy na drogę sądową.

To jednak nie koniec, bowiem Rusin właśnie wystosowała w swoich mediach społecznościowych apel do prezydenta RP. Zaczęła od przypomnienia faktu, iż Andrzej Duda całkiem niedawno gratulował jej córce pierwszego tytułu naukowego:

Niedawno składał Pan na twitterze gratulacje z okazji obrony pracy na uniwersytecie przez moją córkę. Chcę wierzyć, że nie był to tylko gest kampanijny, a osobisty. Dlatego tak samo zwracam się do Pana Prezydenta osobiście, choć w przestrzeni publicznej.

Dalej dziennikarka odwołuje się do ostatniego publicznego wystąpienia głowy państwa i apeluje, by zareagował na to, co dzieje się w Telewizji Polskiej:

W kontekście wczorajszego wezwania Pana Prezydenta, aby zachować szacunek i powstrzymać się przed hejtem: czy widział Pan skandaliczny materiał o mnie w Wiadomościach TVP? A inne tworzone tam żenujące materiały szkalujące, wyszydzające, kłamiące i szczujące na osoby publiczne i przedstawicieli zawodów, cieszących się do tej pory wielkim społecznym zaufaniem? Jakie jest Pana STANOWISKO NA TEMAT HEJTU W TVP, jako kandydata na Prezydenta oraz jako obecnego Prezydenta, który ma przecież szczególne prerogatywy w sprawie mediów?



W związku z Pana wczorajszą deklaracją, oczekuję, podobnie jak miliony Polaków, publicznego potępienia przez Pana takich praktyk TVP.



Czy odetnie się Pan od tego hejtu TVP, wetując ustawę o przekazaniu 2 mld na jej działania? Nie formalne „odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego”, ale tylko veto pokaże Pana stosunek do hejtu.

Istnieje obawa, że jeśli Pan podpisze tę ustawę lub odeśle ją do „Trybunału Konstytucyjnego” (a ten się na nią oczywiście „zgodzi”) miliony Polaków uznają, że każdy kolejny hejterski materiał TVP pójdzie też na Pana konto.



Odpowiedzią Pana Prezydenta będzie decyzja co do wyżej wymienionej ustawy.

W komentarzach większość fanów wykazuje się dużym sceptycyzmem podejrzewając, że prezydent Duda zwyczajnie przemilczy apel Kingi Rusin, a ustawy nie zawetuje.