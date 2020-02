W programie "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler nieustannie podkreśla, jak ważnym jest, by używać w kuchni jak najlepszych produktów i nie chodzić na skróty. Gwiazda ostro krytykuje restauratorów, którzy chcąc ułatwić sobie życie, sięgają po półprodukty w postaci na przykład zup z proszku.

Trudno więc dziwić się oburzeniu fanów, których ostatnio w swoich mediach społecznościowych Magda Gessler próbowała zachęcić do robienia serników z proszku pewnej znanej marki.

Byle do wiosny!!! Jakie ciasto kojarzy ci się najbardziej z wiosną??? Ja stawiam na... sernik na zimno... według mojego przepisu, od Gellwe

Część fanów zabrała się do przygotowywanie ciasta reklamowanego przez Magdę, wielu uznało jednak, że to z jej strony hipokryzja:

Szczyt hipokryzji rzucać w ludzi jedzeniem i innymi rzeczami, a potem samemu reklamować CIASTO W PROSZKU. Zero godności, naprawdę

Niby stawia Pani na jakość, a tu reklama sztucznego produktu. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Autorytet z tektury

Boże widzisz i nie grzmisz. cóż... sernik może śmierdzi, ale pieniążki nie

A w kuchennych rewolucjach ktoś by dostał od niej w twarz tym sernikiem

No nie wierzę , mam wyrzuty jak do zupy dodaję koskę rosołową , lub warzywko bo zaraz myślę co by powiedziała pani Magda , a tu proszę sztuczny sernik co to ma znaczyć !!!

Magda Gessler nie zdecydowała się odpowiedzieć fanom, rozczarowanym faktem, iż reklamuje cisto z proszku.