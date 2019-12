Na instagramowym profilu Kuby Wojewódzkiego pojawiła się zapowiedź nowego kanału kulinarnego Magdy Gessler, który jest ich wspólną produkcją:

UWAGA⚠️🎄🎁 Król i Królowa @tvn.pl połączyli siły. Wspólnie ruszamy z kanałem @magdagessler_official ma #youtube 🥗🥘🥮🍰

Zaczynamy od kulinarnego odliczania do Wigilii 🎅💋🍬

Nie wiadomo, jaką rolę przy projekcie pełni Kuba Wojewódzki. Magda Gessler zaś o nowym projekcie pisze tak:

Z okazji zbliżających się Świąt…. Mam dla Was piękną bajkę. Opowieść o wróżce która spełniała marzenia .. nie te materialne, ale te duchowe, smakowe, emocjonalne. Zapełniała brzuchy. Karmiła rozmową i nadzieją....

Chciałabym być jak ta wróżka, żeby móc gotować dla was codziennie! Moje ulubione smaki w Waszych własnych domach. Dodawać wam otuchy i skradać wasze serca! ❤️ Niedługo najpiękniejszy czas w roku – Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji coś dla Was zaplanowałam, ale jeszcze cicho sza…….Tym prezentem zabiorę Was do swojej krainy, tej którą mam najcenniejszą – do mojej głowy pełnej jeszcze nieodkrytych przepisów, niespodzianek i wspomnień. Magia jest cudowna!!! Trzeba tylko pozwolić jej działać… uwolnić ją… pozwolić unieść się nad głową!!!! PS. Internet szaleje od „moich” przepisów. Napisane lukrem.. ale czy słodkie? Czy moje? Nie dajcie się zwieść bo niesmak może pozostać…. Czytajcie moje autorskie książki, czytajcie mojego facebooka i czekajcie na magię… bo ona przyniesie smaki, zapachy i pasję:)))) Nie idźcie na skróty. Nie słuchajcie fałszerzy, którzy chcą zepsuć święta…