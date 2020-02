O niezbyt udanym podarunku Nosowska opowiedziała na Instagramie:

Przepięknie bluzy. I t-shircik. Nie będzie noszone. Dlaczego? Nie wiem. Albo to jest sugestia… Łukasz każe mi się natychmiast odchudzić. Albo pomylił pudełka i wysłał do mnie paczkę, która była dla Kasi Kowalskiej, która by się w te bluzy zmieściła, a nawet byłaby na nią luźne. Dlatego szczęście czuję, ale nie do końca. Gdzie jest moja paczka Łukaszu? – zapytała Kasia pokazując nagranie, na którym rozpakowuje paczkę od Łukasza Jemioła

W kolejnym nagraniu zaś Nosowska zdradziła, że bluzy od Jemioła o mały włos doprowadziłyby do małżeńskiej kłótni:

Mój mąż chwycił bluzę i powiedział "przecież ty nigdy nie byłaś w takim rozmiarze". No to ja mu na to, że to jest zarzewie kłótni. Matka w końcu jakoś mnie urodziła

A co na to sam Łukasz Jemioł? W komentarzy pod postem Nosowskiej projektant napisał:

Kasiu jesteś zawsze w moim sercu ❤️ to Twoj rozmiar !!!!!