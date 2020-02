Pracę na palnie filmu "365 dni" wspominam bardzo egzotycznie. Zdjęcia były i w Polsce, i za granicą - we Włoszech. Mam wrażenie, że każdy grał do jednej bramki, by ten projekt był jak najlepszy – mówi Magdalena Lamparska, która wciela się w postać Olgi.

Olga, w którą wciela się Lamparska, to najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki. Reklama To postać ekstrawertyczna, kontrowersyjna. Czasami wulgarna. Dla mnie to było doskonałe doświadczenie – mówi aktorka. Dlaczego jej zdaniem warto zobaczyć ten film? Żeby dobrze się bawić. Spędzić ten czas w kinie, Zobaczyć historię miłosną z odważnymi scenami erotycznymi. Mieć dobry czas z koleżankami albo z partnerem – uważa.