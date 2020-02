Laura Łącz to kolejna artystka, która głośno wyraża niezadowolenie z wysokości swojej emerytury. Aktorka cieszy się jednak, że wciąż ma możliwość, by do niej dorobić.

W rozmowie z Plejadą Laura Łącz przyznaje, że skorzystała z prawa do wcześniejszej emerytury: Reklama Emerytury są bardzo niskie. Mnie należy się emerytura od 45 roku życia, ponieważ udokumentowałam moją pracę jako aktorka i osoba śpiewająca. Aktorzy czy piosenkarze mają prawo do wcześniejszej emerytury, ale ja mam emeryturę z Teatru Polskiego Tomasz Stockinger o niedofinansowanym planie "Klanu": Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to wszystko na ekranie wyglądałoby lepiej Zobacz również To jednak sprawiło, że obecnie Łącz otrzymuje wyjątkowo niską emeryturę: Poszłam na nią przedwcześnie, dlatego jest ona śmieszna, bo w tej chwili, po wszystkich podwyżkach, wynosi około tysiąca złotych. Nie starczyłoby na nic. Emerytury artystyczne są niewielkie, ale aktorzy, artyści, chcą pracować jak najdłużej. Nie są osobami, które w wieku 60 lat nadają się na emeryturę lub nie nadają się do pracy Na szczęście aktorka wciąż jest aktywna zawodowo. Prowadzi teatr, uczy wiersza w szkole aktorskiej i wykłada warsztaty teatralne. Do tego wciąż występuje w jednej z najpopularniejszych polskich telenoweli, czyli 'Klanie".