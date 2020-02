Anna Mucha to jedna z wielu byłych partnerek Kuby Wojewódzkiego, do której gwiazdor TVN ma wyjątkowy sentyment. Kilka tygodni temu w sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie zrobione w restauracji Kuby, które wywołało falę plotek mówiących o tym, że aktorka i dziennikarz postanowili do siebie wrócić.

Teraz okazuje się, że Anię i Kubę faktycznie znów coś połączyło, nie jest to jednak romans, a sprawy zawodowe. Wojewódzki założył bowiem własną agencję, która będzie reprezentowała gwiazdy. Jedną z nich ma być właśnie Mucha.

Komunikat📢 Wraz z moim wspólnikiem @konrad.stachurski (do niedawna szefem PR TV Polsat) powołaliśmy do życia Agencję Influencer Marketingu reprezentującą następujące osoby...

@magdagessler_official @taannamucha @zebrowski.michal @olazebrowska @antek.krolikowski @kuba_wojewodzki_official



Dziękuję za uwagę. Koniec🎬

zawsze ceniłam mężczyzn, którzy potrafią zadbać o swoje interesy 😈 teraz to będą nasze interesy 😜 znów 😛 - skomentowała post Wojewódzkiego Ania Mucha

Szacunek to najcenniejsza waluta - odpisał byłej dziewczynie Kuba