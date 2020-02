Popularna trenerka już po zakończeniu pierwszej edycji "Dance, dance, dance" zapowiedziała, że nie zamierza występować w kolejnej. Chodakowska nie odnalazła się bowiem w realiach telewizyjnego show i uznała, że woli skoncentrować się na czymś, co sprawia jej większą satysfakcję.

Stacja TVP musiała więc znaleźć zastępstwo i wybór padł na gwiazdę "M jak miłość".

O swojej nowej roli Anna Mucha poinformowała fanów na Instagramie:

wydało się! 😛 to JA zasiądę po prawicy Idy i Roberta ❤️❤️ i zapowiada się program pełen: show, emocji, krwi i potu! 🥳 technika ma dla mnie drugorzędne znaczenie, ważne jest, czy uczestnicy wciągną mnie w swoją historię! a ja ... no cóż... zawsze mowie, to co myśle ... 🤷🏻‍♀️😜 a wy? Co myślicie ? 🥳 czy 😱 @dancedancedance

Jako jedna z pierwszych gratulacje złożyła koleżance Kasia Cichopek.

Czy Anna Mucha będzie surową jurorką? Jeśli weźmie przykład ze swojego byłego partnera, Kuby Wojewódzkiego, to z pewnością możemy spodziewać się bezkompromisowych werdyktów.