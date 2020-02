Marina wraz z synkiem wypoczywa obecnie w Zakopanem. Polska WAG dba o to, by nawet na spacerach po Krupówkach wyglądać jak na celebrytkę przystało. Okazuje się jednak, że jej stylizacje skomponowane z drogich ubrań i dodatków nie wszystkim się podobają.

Jedna z fanek pod zdjęciem Mariny napisała:

Marina, takie buty zakładamy w szpitalu ludziom na odleżyny na piętach

Szczęsną musiał ten komentarz zdenerwować, bowiem odpisała:

Nie kochanie, to są najzwyklejsze śniegowce. Chyba nigdy nie byłaś w górach

Innej internautce zaś, która zapytała: Za ile tysi stylóweczka tym razem?

Marina odpisała: Milion

Znalazły się jednak prawdziwe fanki, które stanęły w obronie Mariny:

Matko jakie to straszne, dziewczyna pracuje ,zarabia ma męża ,który tez zarabia to niech sobie kupuje co chce i za ile chce ,baby są zazdrosne i tyle !kupuj fajne ciuchy i się nie przejmuj durnymi komentarzami