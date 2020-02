Najstarsza córka aktorki, Anna cztery dni temu została mamą, o czym poinformowała w mediach społecznościowych:

24.01.2020 19:03 czas stanął w miejscu. Przyszedł na świat i wywrócił go do góry nogami. Wszystko się zmieniło, w sekundę najważniejsze kwestie przestały być istotne, bo pojawił się ON. Miłość, którą do niego mamy i która pojawiła się tak nagle i niespodziewanie jest nie do opisania. Witaj na Świecie synku

Szczęśliwa z narodzin malucha jest także jego babcia. Anna Korcz na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z maleństwem. Aktorka napisała także post, z którego wylewa się radość i szczęście z nowej roli:

Czy juz wiecie jakie uczucia w zyciu sa najwazniejsze? Czy doswiadczaliscie je? Czy byliscie ogarnieci ich pelnia i moca? Czy znacie ich sile i przeslanie! Gdyby na Swiecie panowala ta najwazniejsza i najpotezniejsza krolowa, ktora potrafi zmieniac , przeistaczac, przewracac wszystko do gory nogami, powodowac placz i smiech do lez, gdyby tylko jej dac wladze!!!!!! Swiat bylby piekny , madry i bezpieczny!!! Tak to Ona!!! Wielu z Was zna jej imie!!!! MILOSC!!! Uczucie, ktore zabliznia rany, przebacza, zapomina, nie szuka poklasku, nie karmi sie pycha.... Gdyby tak ludzie tu w Polsce i tam wszedzie dalej bardziej sie kochali.....” podajcie dalej”.....

Swój wpis Anna Korcz zakończyła uroczym podpisem:

Na zawsze Wasza AK od 3 dni juz babcia, baba, babula, babunia, babi, babka...