12-letnia Vivienne jest córką Michała Wiśniewskiego z małżeństwa z Anną Świątczak. Dziewczynka od dziecka obserwuje muzyczne poczynania swoich rodziców i najwyraźniej postanowiła pójść w ich ślady.

Lider Ich Troje dzieło swojej córki promuje na Facebooku. Piosenka "Nie straszne strachy" została zrealizowana przez profesjonalne studio i doczekała się teledysku, w którym wystąpiła Vivienne.

Utwór został ciepło przyjęty przez internautów, którzy chwalą odpowiedni dobór piosenki do wieku Vivienne:

Jak dobrze, że jeszcze istnieją mądre dzieci i mądrzy ludzie dookoła, którzy nie robią z dziecka "małej-starej" tylko pozwalają być po prostu dzieckiem..To ma największy urok i wartość. Nie sztuką jest założyć cekiny, stanąć na ściankach i śpiewać o złamanym sercu i miłosnych zawodach będąc jeszcze w podstawówce, ale sztuką jest pozostać sobą, takim, jakim się jest, korzystać z życia, dzieciństwa i przeżywać w pełni te ulotne i niezapomniane chwile. Brawo Vivienne, gratulacje panie Michale

Pięknie 🥰 nareszcie dopasowany utwór do wieku wokalistki. Bez makijażu, wyszukanych strojów czy choreografii. Widać dziecięcą radość ❤️

Wow! Piosenka dostosowana do wieku dziecka, widać szczęście i to co najpiękniejsze-radość🤩 bez zbędnych dodatków, prostota i naturalność! Życzę dalszych sukcesów