Swój związek z Czarkiem dość obszernie relacjonowała w mediach społecznościowych, jednak tym razem Julia jest zdecydowanie mniej wylewna. Pytana o to, czy spotyka się z Sebastianem udzielała wymijających odpowiedzi i dotąd nie potwierdziła oficjalnie, że są w związku.

Ku zaskoczeniu wszystkich, jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Fabijański. W rozmowie z jastrzabpost.pl potwierdził, że jest w związku z Julią Kuczyńską:

Super dziewczyna. Jesteśmy parą. Po prostu

Aktor dodał także, że nowy związek daje mu dużo satysfakcji:

Jeżeli chodzi o moją relacje prywatną to tak, jestem szczęśliwy. Ale generalnie to nie wiem, co to znaczy być szczęśliwym.