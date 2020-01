Jeszcze kilka miesięcy temu w wywiadzie udzielonym magazynowi "Viva!" Beata Pawlikowska dość gorzko wspominała małżeństwo z Wojciechem Cejrowskim mówiąc, że "to nie była dobra miłość, a rodzaj niewoli".

Ostatnio jednak w jej uczuciowym życiu zaszła duża zmiana, bowiem Pawlikowska pochwaliła się, że przyjęła oświadczyny swojego nowego ukochanego.

Fakt, iż niebawem ponownie stanie na ślubnym kobiercu najwyraźniej wpłynął na postrzeganie byłego małżeństwa, bowiem w rozmowie z "Faktem" o byłym mężu mówi teraz tak:

Szanuję go i życzę mu wszystkiego co najlepsze. Nie mam już przykrych wspomnień. Wprost przeciwnie, jestem mu wdzięczna dlatego, że poszłam za tym, co czułam w sercu i mogłam dzięki rozstaniu poznać i zrozumieć siebie. Zawsze będę Wojtka szanować

Co ciekawe, sam Wojciech Cejrowski na temat Beaty Pawlikowskiej i byłego małżeństwa nie wypowiada się publicznie w ogóle.