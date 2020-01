Choć oboje zgodnie deklarują, że chronią swoją prywatność przed okiem opinii publicznej, nie przeszkodziło im to zaprezentować swoich ślubnych zdjęć na okładce kolorowego magazynu, a ciążę ogłosić na wybiegu podczas pokazu mody. Bez wątpienia Kasia Warnke i Piotr Stramowski wiedzą, jak zrobić medialny szum wokół swojego małżeństwa. Okazuje się, że także w zaciszu własnego domu nie narzekają na nudę, o czym aktor napisał dziękując żonie za wspólnych 5 lat:

To już piąty Sylwester spędzony razem, a ja wciąż mam wrażenie, że dopiero się poznajemy 🙂🎉 że jeszcze bardzo dużo mamy sobie do zaoferowania... I to jest piękne! To czego zawsze w życiu się bałem, to nudy. Z Tą kobietą jest to niemożliwe 🙂 Dziękuję Ci @kasiawarnke za to, że jesteś i że chce Ci się przełamywać ze mną te lody. A wam Moi Drodzy życzę szczęścia, miłości i zdrowia w nadchodzącym 2020 💥 Czuję, że będzie on przełomowy pod wieloma względami 😉 HAPPY NEW YEAR!!!

Kilka miesięcy temu małżonkowie po raz pierwszy zostali rodzicami, więc z pewnością w najbliższym czasie na brak wrażeń nie będą narzekać.