Jak podaje "Super Express", na miejsce została wezwana karetka, która odwiozła Małaszyńskiego do szpitala. Sytuacja wyglądała groźnie, jednak aktor uspokaja swoich fanów:

Przepraszam wszystkich widzów Teatru Kwadrat. Ostatnie dni stały pod znakiem intensywnych prób i spektakli. Mój organizm pod wpływem infekcji i zmęczenia zwyczajnie odmówił posłuszeństwa. Wrócę do Was najszybciej, jak to będzie możliwe! - napisał na Facebooku

Najwyraźniej aktor postanowił zadbać o zdrowie i zrobić sobie przerwę od pracy, bowiem zespół Teatru Kwadrat zapytany o to, kiedy Małaszyński znów pojawi się na scenie, odparł:

Nie wiemy, kiedy pan Paweł do nas wróci. Nie otrzymaliśmy takiej informacji