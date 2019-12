Kasia Tusk jest jedną z najpopularniejszych polskich blogerek, która może poszczycić się sporym gronem wiernych fanów na Instagramie. Ku jej zaskoczeniu, noblistka Olga Tokarczuk ma zaledwie mały procent tej liczby obserwatorów, których ma Kasia:

Ja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakimi prawami rządzi się Instagram i że bardzo często jest tak, że osoby, które nie wnoszą zbyt wiele ciekawych treści do naszego życia, mają bardzo dużo obserwujących, ale i tak jestem w szoku. Nasza noblistka, Olga Tokarczuk, założyła swój Instagram już tydzień temu i ma zaledwie 13 tysięcy obserwujących. Co jest, kurczę? – pyta na swoim instastories Tusk

Kasia zachęciła więc swoich wielbicieli, by polubili również profil Olgi Tokarczuk:

Moim skromnym zdaniem taka osoba powinna mieć co najmniej 100 tysięcy obserwujących po jednym dniu, a nie 13 tysięcy po ponad tygodniu. Nie sądzę, by dla pani Olgi to był jakikolwiek problem, ale mi jest szkoda, że my nie korzystamy z takiej szansy.