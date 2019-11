Ida Nowakowska to tancerka, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie "You Can Dance", w którym wystąpiła w 2007 roku. Kilka sezonów później powróciła do tanecznego show w roli jurorki. Od roku zaś Ida jest gwiazdą Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła takie programy, jak "Pytanie na śniadanie", "Dance, dance, dance", "The Voice Kids", a ostatnio pojawiła się w roli gospodyni Eurowizji Junior.

W rozmowie z "Faktem" Nowakowska, która otwarcie mówi o swojej wierze, zachęca singielki, by szukały miłości w kościołach:

To tam polecam szukać drugiej połówki, a nie na Tinderze. Gdybym była wolna, chodziłabym na każdą mszę. Mam wielu kolegów, których poznałam w kościele. Tam są najfajniejsze wolne partie! Jeżdżąc taksówką, rozmawiam z kierowcami, którzy się żalą, że nie mają dziewczyny. Pytają, gdzie można znaleźć taką fajną jak ja. Odpowiadam stanowczo: w kościele! A oni się dziwią. „Gdzie? W którym?” I wtedy zapisuję im, gdzie są najfajniejsze kościoły i najfajniejsze dziewczyny!

Ida Nowakowska dodała także, że ma nadzieję, iż Ida jej się zapoczątkować nowy trend i młodzi ludzie zaczną szukać miłości w kościołach.