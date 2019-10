Na swoją obecną pozycję jednej z najpopularniejszych polskich restauratorek i gwiazdy telewizji Magda Gessler pracowała latami. Jej syn Tadeusz Muller zdradza, że jego mama tak bardzo poświęciła się pracy, że przez lata nie miał z nią kontaktu:

Mieliśmy wiele lat rozłąki, takiej emocjonalnej i fizycznej. To był okres od kiedy byłem nastolatkiem do niedawna. Ale myślę, że każdy człowiek powinien sobie dać szansę i życzę tego wielu rodzinom, które przechodzą przez takie problemy. Magda prowadziła lokal w latach 90., co wymagało walenia łokciami i „jaj”. To było bardzo pochłaniające. Nie miała czasu na wychowywanie dzieciaków. - powiedział syn Magdy Gessler w rozmowie z jastrzabpost.pl

Tadeusz Muller zapewnił, że ani on, ani jego siostra Lara nie mają do mamy pretensji, bowiem dzięki temu, że ona realizowała się zawodowo, oni stali się silniejsi.