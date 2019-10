Na swoim Instagramie, pod wspólnym zdjęciem z synem, Tadeuszem Mullerem, Magda Gessler napisała:

Możliwość głosowania to nie tylko nasze prawo, ale nasza siła 💪💪💪 Pamiętaj... nie głosując tracisz prawo do narzekania!!! Nawet jeśli mamy obudzić się po wyborach z ręka w nocniku... warto wybrać w którym ❤️ 13.10 - Idźcie na wybory, ja ide 👣💄💋 #zabierzglosbogostracisz

Magda Gessler nie zdradziła jednak, na kogo zamierza oddać swój głos. Restauratorka unika angażowania się w tematy polityczne, choć jak wyznała kiedyś dziennikowi.pl, chętnie zostałaby ministrem:

Powiem zupełnie szczerze, że gdybym mogła być ministrem turystyki, bardzo chętnie bym z tego skorzystała. Nie wiem, czy w tej chwili, ale 10 lat temu miałabym na to ogromną ochotę z tego powodu, że my nie umiemy zareklamować Polski. Polska ma w tej chwili genialne hotele, cudowne restauracje i już przygotowanych ludzi. Poza tym, gdybyśmy zaczęli się naprawdę reklamować, wielu Polaków wróciłoby do Polski. Polska odstrasza, bo nasz rząd nie docenia nas samych. Mówienie, że jesteśmy fantastyczni nie wystarczy, to trzeba jeszcze pokazać.