W przeciwieństwie do swojego byłego męża, który związał się z nową partnerką i niedawno został ojcem, Anja Rubik wciąż szuka swojej drugiej połówki. W rozmowie z magazynem "Viva!" modelka przyznała, że po rozwodzie z Sashą, najtrudniej było jej pogodzić się z samotnością:

Kiedy żyliśmy razem, to ja bardzo dużo pracowałam, ale zawsze wracałam tam, gdzie on był. Stworzyliśmy nasz dom. A potem, nagle, znalazłam się w sytuacji, że właściwie mogę zrobić wszystko. To jest oczywiście fantastyczne, ale z drugiej strony w tamtym momencie było też smutne: no tak, nikt mnie nie potrzebuje, nigdzie nie muszę być, nikt na mnie nie czeka.

I choć obecnie w życiu Anji jest nowy mężczyzna, to związek ten nie jest to jeszcze zażyła relacja:

Domem nazywam wyłącznie miejsce, gdzie była ta druga osoba, z którą dzieliłam życie. W tej chwili spotykam się z kimś, ale jeszcze nie jesteśmy na takim etapie. Więc brakuje mi domu, do którego zawsze się wraca, gdziekolwiek jesteś – podkreślała Anja.