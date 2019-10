Przed laty byli jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Po rozstaniu często wracali w wywiadach do czasu spędzonego razem, a o tym, jak ważną osobą w życiu Kuby była Ania, może świadczyć fragment jego autobiografii:

Byłaś moim najpiękniejszym dopełnieniem. (…) Podobno mężczyźnie wystarczy zaledwie 8,2 sekundy, żeby zakochać się w kobiecie. Tego dnia szedłem na rekord życia. Ania była zaprzeczeniem wszystkiego, co było w kobietach tamtego czasu. (…) Była wtedy związana z przystojnym młodym biznesmenem Tomkiem, by wkrótce zamienić go na nieprzystojnego życiowego anarchistę o żydowskim imieniu

Ostatnio Wojewódzki zaprosił Muchę do swojej restauracji "Niewinni Czarodzieje". Spotkaniem Ania pochwaliła się na Instagramie

Są rzeczy, które po prostu nie rdzewieją – napisała aktorka.

Ponieważ Mucha całkiem niedawno rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Marcelem Sorą, tabloidowa prasa spekuluje na temat jej rzekomego romansu z Kubą. Ten jednak chwalił się ostatnio w programie, że spotyka się obecnie z młodziutką studentką medycyny.