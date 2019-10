Wczoraj na swoim Instagramie Sonia Bohosiewicz opublikowała pracę autorstwa swojego syna Teodora. Jest to mit wymyślony przez chłopca na lekcji języka polskiego:

Na początku nie było niczego. Była tylko próżnia. Pewnego razu bóg Teos jadł śniadanie i zaczęły mu spadać okruszki, które zaczęły się łączyć. Okruszków było coraz więcej i więcej, i więcej, i więcej, i tak powstała Ziemia. Potem Teos sięgnął po kielich wody i zaczął pić. Kilka kropli spadło wprost na Ziemię, zaczęły spływać po niej i tak powstały rzeki. Rzeki zaczęły się łączyć i tak powstały morza. Morza zaczęły się łączyć i tak powstały oceany. Potem Teos zapalił lampę, która stała się słońcem. A iskry z zapałki stały się gwiazdami. Ziemia zaczęła żyć własnym życiem i tak powstały rośliny, zwierzęta i ludzie. A że boski czas inaczej płynie, niż czas ziemski, dlatego ludzie boją się tego, że Teos kiedyś skończy śniadanie i posprząta ten cały bałagan

Choć test jest bardzo kreatywny, chłopiec dostał lekko obniżoną ocenę, czyli 5- ponieważ jego praca usiana była błędami ortograficznymi. Sonia Bohosiewicz nie kryła oburzenia, bowiem jej zdaniem Teodor powinien dostać 6:

Teraz to jestem zdenerwowana. Moje dziecko jest genialne!

Aktorka skrytykowała nauczycielkę syna za to, że choć przekazała jej informację, że chłopiec ma dysleksję, nie mając na to odpowiedniego dokumentu, nie uwzględniła tego faktu przy wystawianiu oceny:

W PRL-u nie było żadnego takiego czegoś. Niech się uczy. Po co to? Ale widocznie pani, mimo tego, że wie, to potrzebuje takiego glejtu. No to ja się pytam: "gdzie?!"

Kiedy profil Soni zasypany został wskazówkami odnośnie tego, gdzie powinna szukać specjalistycznej pomocy dla syna w związku z jego dysleksją, Sonia nieco spuściła z tonu i wycofała się z ataku na nauczycielkę:

Ależ przecież nie ma nawet co dyskutować, każde dziecko jest genialne dla swojego rodzica! Dopóki cię nie zdenerwuje... Błędów w tym wypracowaniu było tyyyle, że on powinien dostać 3 co najwyżej. Ta 5- była naprawdę wyrazem uznania. (...) A Panią z polskiego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jest przecudowna