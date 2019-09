Robert Lewandowski o urodzinach swojej ukochanej Ani nie zapomniał także na Instagramie. Piłkarz opublikował wspólne zdjęcie z takim wzruszającym opisem:

❤️ Moja miłość, największa inspiracja i najlepsza przyjaciółka, z którą uwielbiam spędzać czas. Kochanie dziękuję za to kim jesteś, za to jaka jesteś i za to, że nieustannie mnie wspierasz. Spełniaj swoje marzenia, kocham❤️🎂🎉 #happybirthday

To jednak nie wszystko, bowiem Robert postanowił zaskoczyć Anię i wrócił ze Słowenii, gdzie grał ostatni mecz szybciej, niż wcześniej było to zaplanowane. Dzięki temu mógł zrobić żonie urodzinową niespodziankę:

Moja największa niespodzianka dzisiejszego dnia ▶️ obecność mojego kochanego męża na evencie.... AAAAAAAAA! Zawsze chciałam, żeby zobaczył mnie w akcji... Tym razem się udało ❤️🙌 Wzruszona ❤️