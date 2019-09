Poranną wymianę zdań z panią sprzedającą kawę, Tomasz Kammel opisał w mediach społecznościowych:

Taką miałem ostatnio mini przygodę.

- Poproszę kawe i rogalika.

- Proszę.

- U Państwa tak pięknie pachnie świeżymi wypiekami, a ten, którego mi Pani podała jest zimny.

- No tak, ale my nie mamy możliwości, nie możemy podgrzewać rogalików.

Pojawia sie inna sprzedawczyni i teatralnym szeptem do obsługującej mnie dziewczyny:

- Oczywiście, że możemy.

- Ale jak? W mikrofali?

- Nie, w piecu. A w ogóle to wymień panu tego rogala na ciepły prosto z pieca.

Prezenter uznał, że pracownica kawiarni nie miała odwagi wyjść poza schemat:

Można? Można! Tylko trzeba mieć w głowie kliento-centryczność, a nie proceduro-centryczność.

Jedna z pań zachowała sie modelowo. Złego słowa nie mogę i nie chcę powiedzieć, ani o niej ani o Costa (pyszne croissanty). Troche zmartwiła mnie za to druga.

Dlatego do niej i do wszystkich z młodszym peselem taka prośba. Przemyślcie:

poza kontuar (nie tylko w Costa) wychodzą ci, którzy mają odwage wyjsc poza schemat. Inni tkwia w miejscu usprawiedliwiając się procedurami.

To łatwe, i ma sie swiety spokój.

Ale czy w życiu chodzi tylko o spokój?

W komentarzach fani uznali, że Tomasz nieco gwiazdorzy:

Porażka Pana zachowanie. Zamiast rogala polecam zjeść snikersa