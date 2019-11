Kilka dni temu Telewizja Polska oficjalnie zdementowała plotki, jakoby Tomasz Kammel, śladem Moniki Zamachowskiej, miał stracić posadę w "Pytaniu na śniadanie". Nie oznacza to jednak, że prezenter może być o swoją przyszłość w TVP spokojny.

Jak dowiedział się bowiem pudelek.pl, Kammel właśnie stracił posadę prowadzącego program "Dance, dance, dance". W nowej edycji w tej roli zobaczymy aktora "Rodzinki.pl", Adama Zdrójkowskiego, któremu partnerować będzie Marcelina Zawadzka.

Duet Zawadzka - Zdrójkowski w The Voice of Poland nie jest przypadkowy. Produkcja widzi w nich potencjał na parę prowadzących Dance, Dance, Dance. Oboje byli uczestnikami pierwszej edycji, więc z uczestników drugiej mogliby wydobyć o wiele więcej emocji. Dodatkowym atutem jest młodzieńcza radość i spontaniczność oraz ogromna sympatia widzów - mówi informator Pudelka związany z produkcją.

Plotkarski portal sugeruje, że może to być początek końca Tomasza Kammela w Telewizji Polskiej. Od dłuższego czasu mówi się bowiem, iż swoimi wpisami w mediach społecznościowych, w których walczy o tolerancję dla środowisk LGBT, prezenter naraził się swoim szefom, którzy szukają okazji do tego, by na dobre pozbyć się go z grona pracowników stacji.