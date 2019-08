Modelka, która niebawem po raz pierwszy zostanie mamą, pokazała się nago na okładce najnowszego numeru magazynu "Wprost". Krupa udzieliła także obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o tym, że jest bardzo wierząca:

Nie chodzi tylko o to, że zostałam wychowana w takim domu, że moja mama wierzy w Boga. Ja po prostu czuję Jego obecność, jestem przekonana o Jego istnieniu. Ciężko to wytłumaczyć - to poczucie i energię, z którą mam do czynienia. Gdy byłam z mamą w Ziemi Świętej, zrozumiałam, że ta energia rzeczywiście istnieje.

Jednocześnie jednak Joanna dostrzega zakłamanie wielu katolików, którzy choć modlą się i chodzą do kościoła, potrafią zachowywać się wrogo i agresywnie wobec mniejszości seksualnych:

Bardzo mnie bolą hejty, wymierzone czy to w kobiety, czy gejów. Jestem sojuszniczką osób homoseksualnych, wspieram kobiety i ich prawa. Mówię o prawach zwierząt. Może dlatego, że wychowałam się w Stanach, na świat patrzę z większą otwartością. Gdy obserwowałam to, co kilka tygodni temu działo się w Białymstoku, serce mi pękało. Zastanawiałam się, jak ludzie głoszący homofobiczne, ksenofobiczne hasła, robiący tak okropne rzeczy na ulicach, atakujący pokojową demonstrację, po tym wszystkim idą do kościoła? Gdzie tu jest sens? Logika? Równowaga?