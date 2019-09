O tym, by zostać matką, Joanna Krupa marzyła od dawna. Modelka najpierw jednak odkładała macierzyństwo w czasie, by móc rozwijać swoją karierę. Później zaś, kiedy zdecydowała że to najwyższy czas na dziecko, pojawiły się problemy zdrowotne. W końcu jednak udało jej się zajść w ciążę i aktualnie odlicza dni do porodu.

Goszcząc w programie "Dzień Dobry TVN" Joanna Krupa wyznała, że jej córeczka będzie nosiła imię Sophie Grace. Według modelki łączy ono tradycję z nowoczesnością. Ten wybór jest dość nietypowy jak na polskie realia, biorąc jednak pod uwagę, że ojcem dziecka jest Amerykanin, a dziewczynka prawdopodobnie będzie wychowywała się w Stanach Zjednoczonych, imię przestaje dziwić.

Krupa nie jest jedyną polską gwiazdą, która postawiła na obco brzmiące imię dla dziecka. Izabela Janachowska nazwała synka Christopher, Kasia Skrzynka dała na imię córce Alikia Ilia, a pociecha Weroniki Rosati nazywa się Elizabeth.