Kaczorowska na swoim Instagramie pokazała wiadomości, jakie ktoś zamieszczał na jej profilu. Były to pełne agresji komentarze, w których anonimowy internauta groził śmiercią jej dziecku. Tancerka nie zignorowała tych postów i zgłosiła sprawę na policję. Zdarzenie to skłoniło ją do tego, by ukrywać wizerunek swojej córki:

Wczoraj na IS zamieściłam Wam screen komentarzy, które pojawiły się na moim profilu i które są bez wątpienia karygodne. Podjęliśmy już stosowne kroki, aby takie działanie nie pozostało bezkarne. 🙏

Chciałabym przy tej okazji odpowiedzieć na masę pytań, o to czy będziemy pokazywać naszą córeczkę w internecie. Długo o tym myśleliśmy i postanowiliśmy nie publikować jej zdjęć, na których udostępnimy jej wizerunek, czyli na których widoczna będzie jej twarzyczka. I nie dlatego że jest taka „moda”, jak niektórzy twierdzą, ale właśnie ze względu na bezpieczeństwo ❗️ Z jednej strony w sieci nikt nie jest anonimowy, ale z drugiej jest to przestrzeń w której nic nie ginie. To co się dzieje w czeluściach internetu jest naprawdę przerażajace, a ludzi ze złymi intencjami jest niestety niemało. Dodatkowo wychodzimy z założenia, że każdy człowiek ma wolność wyboru i sam powinien móc zdecydować czy chce dzielić się swoimi zdjęciami. I choć jesteśmy odpowiedzialni za naszą córeczkę, to nie możemy podjąć za nią tej decyzji. To oczywiste, że zakochani w niej po uszy 🥰 chcielibyśmy pochwalić się całemu światu jaka jest śliczna i wspaniała (dla nas zawsze będzie najcudowniejsza pod słońcem❤️), ale najważniejsze dla nas jest to, aby była BEZPIECZNA. Dlatego właśnie wszystkie zdjęcia, które jej robimy, a jest ich niemało😉, zostawiamy do naszego rodzinnego albumu. Jeśli będzie chciała się kiedyś nimi podzielić, to tak zrobi. My postaramy się, aby podjęła tę decyzję świadomie.🤔

Tancerka nie zostawiła jednak fanów z niczym i postanowiła zdradzić imię córeczki:

Na koniec, żeby zaspokoić Waszą ciekawość, to dzielimy się tym co możemy i nie stanowi zagrożenia... Przedstawiamy Wam nasze wszystko, nasz cud, nasz największy skarb... Oto Emilia Pela. ❤️ Na razie po prostu Emilka❤️❤️, a dla nas najczęściej Emi. ❤️❤️❤️ I to Wam musi wystarczyć. 😉