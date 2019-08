W pierwszym po urodzeniu dziecka wywiadzie dla Plejady, Kaczorowska wyznała, że zarówno ona, jak i jej córeczka, czują się świetnie. Szczęśliwi rodzice wybrali już imię dla swojej córeczki, ale na razie nie chcą go zdradzać.

Agnieszka opowiedziała także, jak wyglądają jej pierwsze chwile macierzyństwa:

Wszystkiego się uczymy, ale wydaje mi się, że dobrze sobie radzimy. Mamy też wsparcie rodziny, która nas odwiedza. Zawsze możemy na nią liczyć.

A jak świeżo upieczeni rodzice łączą opiekę nad maleństwem z pracą?

Oboje z Maćkiem jesteśmy na takim półurlopie, prowadząc nasze firmy mamy konieczność choć trochę pracować zdalnie, ale jesteśmy oboje w domu i łapiemy jak najwięcej chwil z naszym skarbem (...) Na co dzień jesteśmy sami, ale czasem pomaga moja mama czy siostra, na przykład wtedy, kiedy Maciek musi gdzieś pojechać i załatwić coś zawodowo. Nigdy nie braliśmy pod uwagę, aby pomagał nam ktoś obcy. To jest czas tylko dla nas, abyśmy mogli się poznać we trójeczkę w nowych rolach i w nowej rzeczywistości