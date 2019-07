Nowym domem Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się na Instagramie. Jak zdradziła tancerka, przed nią i jej mężem jeszcze sporo pracy z wyremontowaniem i wykończeniem nowego lokum, ale oboje już cieszą się na przeprowadzkę:

Oto my - specjaliści od spełniania swoich marzeń ❗️💪🏻 .

Kilka miesięcy zawirowań mieszkaniowo-kredytowych, ale było warto!☺️ Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami swojego miejsca na ziemi, miejsca, w którym stworzymy prawdziwy DOM dla naszej Pelakowej rodzinki.🏠

Jeszcze chwilka zanim się wprowadzimy, ale działamy i mimo niekończącej się sumy kosztów, to będziemy tyle pracować, aby było to miejsce wyjęte z naszych marzeń... a co ❗️ #nothingisimpossible #Pelakowelove #Pelakinanowym ✊🏻✊🏻✊🏻

Zanim Kaczorowska i Pela przeprowadzą się do nowego domu, zamieszkają z nowo narodzonym maluchem w swoim dotychczasowym mieszkaniu.