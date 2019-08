W minioną sobotę Michał Wiśniewski występował w miejscowości Borki Kosy pod Siedlcami na festynie zorganizowanym z okazji XX Rocznicy Blokad Rolniczych w Bazie Obrotu Zbożem w Borkach Kosach. Podczas, gdy Ich Troje było gwiazdą tego koncertu, Dominika Tajner wystąpiła na nim w roli konferansjerki.

Niespodziewanie jednak, spotkanie z mężem, z którym jest w trakcie rozwodu, nie było dla niej żadnym dramatem.

No co ty, przecież to był mój mąż. Znaczy jest, jeszcze przez chwilę będzie. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, więc zapowiem go z przyjemnością. Widujemy się często. To nie jest tak, że jest jakaś "kosa", chociaż... może tu coś sprowokujemy, zobaczymy. Michał lubi takie akcje - powiedziała reporterowi wp.pl

Dowodem tego, że Tajner i Wiśniewski faktycznie dobrze się dogadują jest też wspólne zdjęcie, jakie Dominika opublikowała na Instagramie. W tej sytuacji można spodziewać się, że czwarte małżeństwo muzyka zakończy się wyjątkowo łagodnie i bez kontrowersji