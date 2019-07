Prowadząc na antenie Antyradia poranną audycję w duecie z Karoliną Korwin Piotrowską, Figurski postanowił zabłysnąć dowcipem. W trakcie rozmowy na temat twórców science fiction, którzy swoimi pomysłami wyprzedzają naukę oraz filmu "Face Off", który na długo przed realną możliwością przeszczepu twarzy przewidział taką opcję, Michał zapytał swoją koleżankę:

Słuchaj, jak się nazywa ta projektantka z burzą rudych loków?

Kiedy Karolina Korwin Piotrowska odparła, że zapewne chodzi mu o Ewę Minge, Figurski palnął:

Od kogo ona tę twarz przeszczepiła?

Ewa Minge nie zostawiła tej uwagi bez odpowiedzi. Na swoim pfofilu na Facebooku napisała:

Proponuje posłuchać . Uważnie i do końca . Żyjemy w świecie, w którym wolność słowa przechodzi jakiekolwiek granice . Pal sześć wolność słowa , zwyczajna etyka , kultura i ciut człowieczeństwa . Pan redaktor z pewnością w cholerę przystojny z burza mózgu zamiast loków i osiągnięciami na skale międzynarodową poza słowotokiem i podrzeganiem do hejtu . Mój przegląd mediów szaleje od wczoraj panie redaktorze , czy na pana korzyść ? Czy zrobił już pan karierę na mojej twarzy ? A może coś dla ludzkości pan z tej kariery odda ? Lepiej nie , bo cóż możecie mieć drodzy państwo do zaoferowania światu 🙂? Brawo Karolina Korwin Piotrowska jak zwykle w punkt 👏🏽. Nokaut intelektualny w parze 🙈 🙂 proszę pogratulować koledze.

Na razie nie wiadomo, czy niesmaczny żart przysporzy Michałowi Figurskiemu problemów. Gdyby tak się stało, nie byłby to pierwszy raz, kiedy specyficzne poczucie humoru wpędza tego dziennikarza w tarapaty. Wystarczy przypomnieć choćby głośną aferę z Ukrainkami, która kosztowała go pracę i przyjaźń z Kubą Wojewódzkim.