Pierwszy pełen goryczy wpis Monika Janowska opublikowała jako komentarz do zwolnienia z "Pytania na śniadanie" Michała Olszańskiego. Napisała wówczas, że nie rozumie osób, które nie są zwolennikami PiS, a wciąż pracują w Telewizji Polskiej:

Jestem wkurzona... Jestem bardzo wkurzona...

Ok, rozumiem zwolenników partii rządzącej, a tym samym wyznawców TVP. 🤔 Ale reszta??? Co tam robi reszta? Naprawdę strach przed zwolnieniem jest większy od dumy i honoru? 😠

Boże, jak mi się marzy masowe zwolnienie... PS. Robert @jan.owski , @maciejorlos Maciej Orłoś i Paweł @pawel_orleanski macie kolejnego ,,Olsena" do gangu 🙄 Smutne to..

Wczoraj jednak nerwy puściły Monice Janowskiej jeszcze bardziej. Komentując materiał pokazany w "Wiadomościach", w którym oskarżono władze Gdańska o tęsknotę za nazizmem, żona popularnego prezentera napisała:

‼️UWAGA‼️ Będę bluźnić, w sumie zabluźnię tylko raz, ale uprasza się wszystkich (nad)wrażliwych o pominięcie mnie w swoich planach na wieczorną lekturę.

Mam tego k**a dosyć! 🤮

Standard w wykonaniu PIS - odwrócić kota ogonem i zaatakować tą samą bronią.👿 I tak oto, w Gdańsku, TRAMWAJ będzie puszczał faszystowski dym, kiedy to na WORONICZA puszczają polskie bąki mlekiem i miodem pachnące 💩

Mam tego kurwa dosyć!😠

Homoseksualiści na ulicach to przyszli pedofile, a teraźniejsi pedofile w kościele- to ,,po prostu ludzie", a tym może się wszystko zdarzyć. Zresztą, w porównaniu z murarzami- księży dewiantów jest jak na lekarstwo. Co za paradoks👹

Itp., itd....

Mam tego k**a dosyć! 😵

Janowska stwierdziła, że rozumie pracujących w TVP zwolenników PiS, nie może jednak pojąć, jak tę stację mogą tworzyć osoby o zupełnie odmiennych poglądach:

co z tymi, którzy tam pracują i milczą??? 🤫

Dla jasności w temacie- nie wymagam, aby Wszyscy myśleli jak ja. 🤔 Pytam o TYCH, którzy jednak myślą jak JA, Pan, ale milczą, współtworząc tę telewizyjną, zakłamaną rzeczywistość? 🤥 Wszyscy , od dziennikarzy, przez prezenterów/rki, aktorów/ki, do montażystów, oświetleniowców itp.? 🧐

Co z nimi? Czy są współodpowiedzialni, współwinni? Czy nie lepiej byłoby, gdyby to oni się postawili?💪 Byłam z R na tym wózku razem z dziećmi, kredytami, strachem. Wysiedliśmy nie mając wątpliwości w słuszność tej decyzji✌️A gdyby tak wszyscy Ci, którzy się nie zgadzają ...czy to nie byłoby lepsze od ciemnych odbiorników. 🤖

Od lat nikogo nie interesuje, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami w domach, za to wszyscy ochoczo podglądają, co się dzieje w świetle jupiterów. Nie przeoczyliby takiego blasku jak masowa rezygnacja z TVP. 👏

Marzę, a marzenia czasem się spełniają ☺️ Póki co, mam tego, k**a, dosyć 😢