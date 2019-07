Joanna Krupa z mężem Douglasem Nunesem niebawem zostaną rodzicami. Modelka długo czekała na ten moment, dlatego teraz bardzo starannie planuje każdy szczegół. W rozmowie dla magazynu "Gala" zdradziła, że planuje rodzić w domu:

Na razie zamierzam rodzić w domu, z mężem i rodziną, ale zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Jeszcze nie rozmawiałam na ten temat z lekarzem. Myślę, że jest na to trochę za wcześnie. Przyznaję, że boję się naturalnego porodu. Pytam znajome, które miały cesarskie cięcie, jak to wspominają. Ale wiadomo, każdy przypadek jest inny i to lekarz ma podjąć decyzję, co jest najlepsze dla matki i dziecka

Porody domowe są ostatnio dość modne wśród polskich gwiazd. W ten sposób rodziły między innymi Sara Boruc i Julia Rosnowska.

Joanna Krupa wspomniała także o karmieniu pisią. Modelka ma wiele wątpliwości związanych z tą metodą, dla dobra dziecka zamierza jednak jej spróbować:

Wiem, że to podobno jest dobre dla dziecka. (...) Nie lubię, gdy ktoś dotyka moich piersi. Ale miłość do dziecka może wszystko zmienić. Niedawno koleżanka, która właśnie urodziła, powiedziała mi, że pierwsze karmienie było dla niej bardziej bolesne niż poród. Nie zachęciła mnie, ale mimo wszystko spróbuję