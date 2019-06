Żona polskiego bramkarza chciała pochwalić się swoją piękną rodziną i opublikowała zdjęcie, na którym widać ją, męża oraz troje ich dzieci. Z pozoru sielankowa fotografia wzbudziła jednak niepokój obserwatorek Sary. Znajdujące się w gronie jej fanek matki zauważyły bowiem, że mający niecałe 2 miesiące synek pary, nie powinien być noszony w nosidełku:

Takie piękne by było to zdjęcie gdyby nie ten maluszek w pozycji takiej że mnie plecy bolą od patrzenia 😔 Cudownie jest się nosić i bravo za to ale róbcie to poprawnie! Nie na pokaz 🙏

Jako certyfikowany doradca noszenia oczywiście powielę zdanie „nosidło tylko dla dzieci samodzielnie siedzących” :) pod pewnymi warunkami można czasem włożyć dziecko niesiedzace do nosidła, ale na tym zdjęciu pozycja jest tragiczna :( artipoppe robi tez cudne chusty, wiec może warto spróbować :)

jest wiele specjalistów i każdy dobry powie, że takie nosidło i taka postawa dla TAKIEGO MALUSZKA jest niestety niezdrowa. Zauważy to każdy amator na pierwszy rzut oka.

Jedna z komentujących osób zauważyła, że Sara ma ogromny wpływ na rzeszę swoich fanek, dlatego niezwykle istotnym jest, by promowała pozytywne standardy w opiece nad niemowlakiem:

Cudownie ze sie nosicie i tulicie. Wiem ze to super fajne nosidlo i ze jest wiele nosidel ktore niby nadaja sie dla takiego maluszka ale sprawdz prosze temat. Masz ogromny wplyw na inne mamy. One patrza i chca byc jak Ty, biora przyklad i inspiruja sie.a skoro masz taka mozliwosc - zainteresuj sie tematem i prosze szerz swiadomosc w tym temacie. Nosidlo sie nie zmarnuje - ponosicie jak Noah usiądzie samodzielnie. Chusta jest najbezpieczniejsza dla niesiedzacego maluszka. Najlepiej skonsultowac sie z niesponsorowanym doradca noszenia-chodzi o odwiedzdnie nozek w tej pozycji i obciazenie kregoslupa.Cudowna z Was rodzina😍😍😍😍

Sama Boruc odpowiedziała na komentarze tłumacząc, że po prostu nie zdążyła dobrze upiąć nosidła:

pisałam już z 10 razy, że nosidełko nie było jeszcze poprawnie upięte. Właśnie wysiedliśmy z samochodu i było poluzowane. Dziękuje za troskę 😊

Fanki nie dały się tym przekonać:

noe było czasu zeby porządnie zapiąć dziecko, ale na zdjęcie już tak?🤔🤔🤔