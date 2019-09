Ciążowa stylizacja Kasi Warnke wzbudziła sporo emocji. Jeden z plotkarskich portali zapytał swoich czytelników, co sądzą na jej temat. W komentarzach pojawiło się wiele krytycznych słów zarówno dotyczących sukienki, jak i wyglądu samej aktorki.

W obronie Warnke stanęła Sara Boruc. Żona polskiego bramkarza, która niedawno sama urodziła dziecko, napisała:

A może tak odpuścimy to słabe ocenianie kobiecie w ciąży ?!?! I co najsłabsze cały ten jad płynie z ust kobiet właśnie… wstyd! Założę się,że każda z Was w ciąży wyglądała jak milion dolców. Każdego dnia.

Wiele kobiet przyznało Sarze rację uznając, że poddawanie krytyce ciężarnej aktorki to bardzo niestosowane zachowanie.