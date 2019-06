Krupa i jej partner Douglas Nunes długo starali się o ciążę i w końcu się udało. Modelka miesiąc temu ogłosiła, że jest w upragnionej ciąży.

Wczoraj na swoim instagramowym profilu opublikowała zdjęcie USG swojego maleństwa:

An angel in the making 🤰🏼🙏🏻💞

Dziecko Joanny Krupy przyjdzie na świat prawdopodobnie pod koniec października.